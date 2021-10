Ziguezague domina Wall Street em vésperas dos ‘non-farm payrolls’

Em linha do que referi como provável recentemente, a volatilidade nesta semana subiu acentuadamente, com uma queda significativa na sessão de segunda-feira, maioritariamente liderada pelas grandes tecnológicas.

Na terça-feira seguiu-se uma recuperação quase da mesma intensidade do vermelho do dia anterior, para não variar devido ao comportamento dos pesos pesados da tecnologia, como a Netflix que valorizou 5,1% enquanto que Amazon, Apple e Google amealharam entre 1% e 1,8% de valor, ligeiramente menos do que a Facebook, que recuperou 2,1% mas após o deslize de -5% registado na sessão anterior, quando os serviços das várias empresas do Grupo estiveram offline, causando um ruído bastante negativo e penalizador para os seus títulos.

Ou seja no somatório dos dois dias desta semana o resultado final dos índices norte-americanos é similar embora com uma discrepância mais negativa no Nasdaq, não obstante as variações fora dos normal para os últimos meses quando o mercado andou a lateralizar sem grande emoção, mas que não deixa de ser um cenário normal em semana de notícias importantes, nomeadamente o relatório dos non-farm payrolls de sexta-feira, onde se espera que indiquem a criação de 488,000 novos postos de trabalho nos EUA em Setembro.

Um número superior dará ainda mais força para que a Reserva Federal (Fed) comece a normalização da sua política monetária já em Novembro, enquanto que um dado muito pessimista poderá colocar em causa essa intenção demonstrada pela maioria dos membros do banco central na última reunião, apesar dos dados económicos que saíram ontem terem sido vincadamente positivos.

Com efeito o Institute for Supply Management services PMI relativo a Setembro saiu nos 61,9, melhor que os 61,7 de há um mês, bem melhor que as expectativas que se situavam nos 59,9, no entanto é de realçar que o sector dos serviços tem menos restrições à sua expansão do que o sector da manufatura, que atravessa uma fase de forte constrangimento devido à falta de matéria-prima, subprodutos e mão de obra.

Seja como for para já o mercado ainda não deu grandes indicações sobre a possibilidade de um número nos non-farm payrolls muito acima do esperado, que obrigue a Fed a ser ainda mais proactivo no sentido hawkish, pois o juro das obrigações a 10 anos da dívida dos EUA manteve-se no nível dos 1,5%, assim como U.S dólar valorizou mas apenas 0,2%, contra um cabaz de outras moedas principais, portanto nada de significativo.

O gráfico de hoje é do Gás Natural, o time-frame é semanal.

O preço do gás natural mais que triplicou desde os mínimos de 2020, o que pode vir a condicionar a recuperação económica na Europa, devido à subida dos preços da energia.