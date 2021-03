Zippy expande rede internacional com nova loja na Arábia Saudita

Em período de pandemia, a Zippy, marca do Grupo Sonae continua a sua expansão internacional, com a abertura de mais uma loja na Arábia Saudita.

“Para além de uma forte presença no mercado nacional, a Zippy continua a apostar na internacionalização, com a abertura de lojas noutras geografias”, sublinha um comunicado do Grupo Sonae.

De acordo com o mesmo documento, “a Zippy reforça a sua presença internacional com a abertura de mais uma loja de novo conceito na Arábia Saudita, um mercado que já conta com 17 lojas da marca portuguesa”, acrescentando que a marca, estando presente neste mercado desde 2010, “esta abertura reforça a aposta neste país e a força da marca internacionalmente”.

“O novo espaço pode ser visitado na Gallery Mall, um dos principais centros comerciais da capital Riyadh, a principal zona de comércio da região central deste país. Com uma área de venda de 160 metros quadrados, vem reforçar o desenvolvimento do projeto ‘franchising’ na Arábia Saudita. Esta abertura está incluída nos objetivos de expansão mas também de remodelação do parque de lojas existentes, previsto ocorrer no espaço de cinco anos, neste mercado”, assinala o mesmo comunicado.

“A Arábia Saudita foi um dos primeiros países de expansão internacional da Zippy, em 2010, e temos uma presença muito forte no mesmo e uma relação próxima com o nosso parceiro de ‘franchising’. Esta é a segunda loja a abrir neste mercado em pleno período pandémico, feito que não podemos deixar de assinalar com entusiasmo. A impossibilidade de viajar e distância social a que estamos sujeitos não têm impedido a Zippy de continuar a expansão internacional, com as equipas a inovarem diariamente na gestão destas aberturas à distância.” afirma Joana Ribeiro da Silva, administradora executiva da Sonae Fashion e COO da Zippy.

Segundo os responsáveis da Sonae, “apesar do panorama atual decorrente da situação pandémica, a Zippy reforça os seus objetivos de expansão, com as equipas a gerirem todas as aberturas remotamente, evidenciando que a distância não é um impedimento para o crescimento da marca portuguesa além fronteiras”.

Recorde-se que, atualmente, a marca Zippy conta com uma rede de mais 60 lojas internacionais em regime de ‘franchising’ em cerca de 20 mercados.