Zona euro fecha 2020 com excedente da balança comercial de bens de 234,3 mil milhões de euros

A balança comercial externa de bens da zona euro fechou 2020 com um excedente de 234,3 mil milhões de euros, acima dos 221 mil milhões de euros registados em 2019, segundo os dados publicados esta quinta-feira pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico da União Europeia, no acumulado de 2020, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo recuaram 9,2% face a igual período de 2019, para 1.131,4 mil milhões de euros. Já as importações caíram 10,8% para 1.897,1 mil milhões de euros.

Por outro lado, a balança comercial externa de bens da União Europeia registou um excedente de 217,5 mil milhões de euros em 2020, que compara com os 191,5 mil milhões de euros registado em 2019.

Os primeiros dados sobre este ano revelam ainda que a a balança comercial externa de bens da zona euro registou um excedente de 6,3 mil milhões de euros em janeiro, que compara com os 1,5 mil milhões de euros homólogos, de acordo com a primeira estimativa do Eurostat.

Segundo o gabinete estatístico da União Europeia, em janeiro, as exportações de bens recuaram 11,4% em janeiro, em comparação com o período homólogo do ano passado, para 163,1 mil milhões de euros. Já as importações atingiram os 156,8 mil milhões de euros, uma quebra de 14,1% face a janeiro do ano passado.

O comércio intra-zona euro caiu para 159,7 mil milhões de euros em janeiro, uma queda de 3,9% face a janeiro do ano passado. Já a UE teve um excedente de 8,4 mil milhões de euros em janeiro, que compara comde um défice homólogo de 2,2 mil milhões de euros.