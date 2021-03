Zona euro poderá registar mais 6,6 milhões de desempregados no terceiro trimestre

O desemprego de longa duração na zona euro poderá atingir, no terceiro trimestre deste ano, os 6,6 milhões, o que representa um aumento de cerca de 38% face ao que se verificava antes da pandemia de Covid-19, altura em que se registavam 4,8 milhões de desempregados.

Os dados, avançados esta segunda-feira, pela Euler Hermes, acionista da Cosec, no estudo “Covid-19 one year on: 1.8 million additional long-term unemployed in Europe”, adiantam, no entanto, que se antecipa um decréscimo para os 6,5 milhões no final do ano de 2021 perante a realidade de uma retoma económica lenta e gradual, a par de uma recuperação tímida dos mercados de trabalho da zona euro durante o próximo ano.

Na nota divulgada, a Euler Hermes realça também que existe um risco acrescido de que o choque cíclico no mercado de trabalho se torne estrutural, com os números do desemprego a estabilizarem-se num nível elevado.

A análise do acionista da COSEC revela que, no total, há agora 13,7 milhões de desempregados na Europa, 1,8 milhões desde fevereiro de 2020, o início da pandemia. Este último valor, embora considerável, não tem em conta os “desempregados invisíveis” – os que não estão registados como desempregados junto das autoridades oficiais de cada país.

A análise destaca também que apesar da forte quebra no crescimento económico em todos os países, o aumento expectável do desemprego foi significativamente atenuado pelos programas de apoio à preservação do emprego implementados pelos governos. A Euler Hermes estima que, só nas quatro maiores economias da zona euro, estes programas tenham protegido 25 milhões de postos de trabalho no imediato pós-pandemia. Só em Portugal, foram abrangidos 2,8 milhões de trabalhadores e 168 mil empresas pelos programas de medidas extraordinárias criadas pelo Governo como forma de responder às dificuldades e à crise criada pela pandemia da Covid-19.