Zona euro regista excedente comercial de 23,1 mil milhões de euros em dezembro de 2019

As exportações de bens da zona euro aumentaram 4,8% em dezembro do ano passado, perfazendo um total de 186,1 mil milhões de euros, quando comparado ao mesmo período de 2018. Feitas as contas, as primeiras estimativas do Eurostat, divulgadas esta sexta-feira, apontam para que as importações tenham sido de 163,0 mil milhões de euros, o que corresponde igualmente a um aumento (de apenas em 1,1% em termos homólogos).

Como resultado, o grupo dos países de moeda única teve um valor de 23,1 mil milhões de euros em excedente no comércio de bens com o resto do mundo no final de 2019, em comparação com os 16,3 mil milhões registados em dezembro de 2018. O comércio intra-área do euro subiu para 145,5 mil milhões no final do ano de 2019, mais 1% do que no ano anterior.

Segundo os dados do gabinete de estatística europeu, entre janeiro a dezembro de 2019, as exportações do bloco europeu de mercadorias para o resto do mundo aumentaram para 2,345,4 mil milhões (um aumento de 2,7% em relação ao mesmo período de 2018) e as importações subiram para 119,7 mil milhões, um aumento de 1,5% comparativamente a 2018.

Assim, a área do euro registou um superávit de 225,7 mil milhões de euros em 2019, em comparação com 194,6 mil milhões registados entre janeiro e dezembro de 2018. O comércio intra-área do euro aumentou para 1,965,1 mil milhões no ano passado, um aumento de 0,9% em comparação 2018.