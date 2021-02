Zuckerberg é o último fundador ainda CEO entre as grandes tecnológicas

Quando Jeff Bezos deixar o cargo de CEO na Amazon no final deste ano, Mark Zuckerberg (Facebook) será o último fundador ainda CEO entre as grandes empresas de tecnologia. Zuckerberg está à frente do Facebook sem interrupção desde a co-fundação da empresa em 2004 e, ao contrários de outros líderes de grandes tecnológicas, ainda detém a maioria absoluta do poder de voto sobre as ações do Facebook, segundo a “CNBC”.

A Apple fez a transição do fundador Steve Jobs para Tim Cook em 2011, a Microsoft fez a sua transição de CEO em 2014, quando o primeiro funcionário da empresa, Steve Ballmer, reformou-se da função, sendo substituido por Satya Nadella, e o fundador Bill Gates ter deixado o cargo de presidente do conselho. Por fim, a Alphabet, dona da Google, passou do cofundador Larry Page para Sundar Pichai em 2019.

Devido à maioria absoluta do poder de voto sobre as ações do Facebook, todos os acionistas que não concordam com as orientações de Zuckerberg têm apenas uma alternativa, venderem as suas ações. Isso permite ao CEO da Facebook assumir projetos de longo prazo e executá-los durante o tempo que bem entender. Como foi o caso da Oculus – empresa de realidade virtual que a Facebook comprou por dois mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros) em 2014. Sete anos desde a aquisição, a Oculus ainda não deu o salto que o Facebook idealizou quando fez a compra, mas sem pressão dos acionistas, Zuckerberg pode continuar a realizar o seu projeto preferido pelo tempo que achar adequado.

Esse controlo total, entretanto, também pode servir de proteção a Zuckerberg das muitas críticas de que é alvo. Nos últimos quatro anos, por exemplo, a empresa ignorou muitas das críticas de pessoas de fora a respeito da desinformação e teorias de conspiração no Facebook e dos seus vários serviços.