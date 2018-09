Zurich abre concurso para as melhores startups de casas e prédios inteligentes

A multinacional Zurich, abriu candidaturas para o Campeonato Mundial de Inovação, um concurso para empreendedores e startups no setor de insurtech – casas e prédios com inteligência artificial.

O campeonato, que será abrangido por 20 países, decorre a três níveis (nacional, regional e mundial) tem as candidaturas abertas até domingo, 30 de setembro.

Os vencedores e ocupantes das posições de pódio, serão revelados em fevereiro 2019 e receberão recursos financeiros e humanos necessários para implementarem programas piloto com os clientes da seguradora nos seus países. Giovanni Giuliani, diretor de estratégia, inovação e desenvolvimento de negócios do Grupo Zurich afirma que “os participantes serão avaliados e selecionados por um painel de jurados especialistas no assunto, líderes de inovação e executivos seniores de negócios.”