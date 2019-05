100 mil euros por metro quadrado. Prada compra loja em Madrid por 59 milhões

O banco Bankia vendeu uma das suas agências localizada em Madrid, à empresa de luxo italiana Prada, por 59 milhões de euros, segundo revela o jornal espanhol “ABC” esta terça-feira.

A venda da agência situada na rua Serrano, classificada como uma ‘mina de ouro’ para as marcas de luxo na capital espanhola, entra para a história pelo facto de pela primeira vez um empreendimento deste tipo atingir os 100 mil euros por metro quadrado em Espanha.

O interesse despertado pela propriedade e a atratividade que este mercado apresenta para os investidores levaram o banco a receber vinte ofertas de compra no âmbito do processo competitivo com o qual abordou a compra para “maximizar” o preço do imóvel.

A “excelente localização” do local, no coração do bairro madrileno de Salamanca, a falta de oferta nesta área e as características do local impulsionaram a procura e o preço da transação, segundo a promotora Haya Real Estate, que comercializou a venda.

As instalações têm uma área de 908 metros quadrados, distribuídos por três andares e uma fachada com mais de quinze metros e sete metros de altura da rua Serrano, que, de acordo com a imobiliária, dá uma “posição privilegiada”.

Fazendo o paralelismo com a capital de Portugal, é na zona do Chiado que o preço do metro quadrado (em termos de renda mensal) tem o valor mais elevado (entre 130 euros e os 135 euros por metro quadrado), segundo dados avançados pelo Expresso relativos a 2018.

Já as rendas mensais das lojas na zona do Baixa atingiram valores máximos mensais entre os 105 euros e os 130 euros por metro quadrado. Por sua vez, na Avenida da Liberdade os preços das rendas praticados variavam entre os 85 e os 100 euros por metro quadrado.