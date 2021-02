“Esperamos que sejam produzidas 10 mil milhões de doses de vacina contra a Covid-19, que são a quantidade necessária para ter uma imunidade global. Para assegurar o respetivo transporte será necessário utilizar perto de 15 milhões de caixas de refrigeração, o que significa que quase 200 mil paletes com doses de vacinas vão precisar de ser despachadas a nível mundial. No total, serão realizados cerca de 15 mil voos de aviões cargueiros para assegurar o transporte dessas vacinas”. Esta é a expectativa do grupo alemão Deutsche Post DHL, mais concretamente, do seu operador logístico DHL Supply Chain, presidido por Oscar de Bok, que, em entrevista ao Jornal Económico, a partir da sede, em Bona, na Alemanha, divulgou estes números, mostrando “o quão grande é o desafio mundial do transporte das vacinas Covid-19”.

“Decididamente, precisamos de ter todas as equipas das empresas de transporte logístico de braços arregaçados para colocarem as mercadorias ‘a bordo’”, diz. Além disso, a dimensão global desta operação implica que “todos os operadores de logística terão de trabalhar juntos, na certeza de que as empresas de logística e a DHL estão prontas para esta missão”, referiu o CEO da DHL Supply Chain.

