“2050? Precisamos de metas para 2020”. Greta Thunberg pessimista com nova Lei da Neutralidade Climática

A Europa divulgou o ambicioso plano para se tornar o primeiro continente neutro em carbono, mas este plano não convenceu a ativista Greta Thunberg, aponta a ‘Bloomberg’ esta quarta-feira. O objetivo da União Europeia é tornar irrevogável a criação de uma meta para eliminar as emissões de carbono até 2050, sem a definição de metas intermédias.

“Emissões zero até 2050 para a UE são iguais à rendição”, lê-se na carta de Greta Thunberg e de outros 33 ativistas climáticos. “Significa desistir. Não precisamos de metas apenas para 2030 ou 2050. Nós, acima de tudo, precisamos delas para 2020 e todos os meses e anos seguintes”, escreveram os ativistas do clima.

O facto de Greta ter revelado uma opinião negativa relativamente ao objetivo para 2050 destaca, segundo a ‘Bloomberg’, os desafios que os políticos enfrentam, ao mesmo tempo que procuram equilibrar os interesses comerciais e as ambições de um movimento ambiental que se tornou mundial.

I have – with 33 other climate strikers from all across Europe – written an open letter to EU leaders ahead of the presentation of the proposed climate law.#EUClimateLaw @CarbonBrief https://t.co/kzx425gSwh

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 3, 2020