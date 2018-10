34 estabelecimentos escolares do Funchal distinguidos com bandeira eco-escolas

O Funchal teve 34 estabelecimentos escolares galardoados com bandeira eco-escolas.

Um dos grandes objectivos do programa eco-escolas, de âmbito europeu, passa por encorajar e reconhecer o trabalho dos estabelecimentos escolares em benefício do ambiente.

Neste sentido foram distinguidas 34 escolas com a bandeira verde eco-escolas no concelho do Funchal.

“Pese a aposta das entidades públicas na Educação Ambiental, nada disto seria possível sem o profundo empenho das escolas, desde as estruturas diretivas aos corpos docentes e ao staff, pela forma como cativam e envolvem os alunos para estes que são propósitos de toda a comunidade”, defendeu Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

O autarca sublinhou ainda o compromisso do Funchal com as causas ambientais dizendo que este foi o primeiro município da Madeira a elaborar uma estratégia de adaptação às alterações climáticas, e que isso vai permitir reforçar em breve o Pacto dos Autarcas, em que se assume “o objetivo de reduzir em 40% as emissões de dióxido de carbono no concelho até 2030”.