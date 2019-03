48% dos americanos continuam a acreditar que Trump conspirou com a Rússia de Putin

Cerca de metade dos cidadãos americanos continuam a acreditar que o presidente Donald Trump trabalhou com a Rússia, de forma a interferir nas eleições presidenciais de 2016. A notícia foi avançada pela agência Reuters após uma sondagem conduzida depois do procurador-especial Robert Mueller encerrar as investigações em relação a Trump.

O estudo citado pela Reuters comprova que os norte-americanos se sentem mais positivos sobre Trump após descobrirem sobre a investigação, que durou 22 meses, em que a Rússia se intrometeu nas eleições para liderar o país norte-americano.

O procurador-geral dos Estados Unidos William Barr diz que a investigação fez pouco para alterar a opinião pública sobre os alegados elos de união entre os dois presidentes da Rússia e dos Estados Unidos. De acordo com o resumo do advogado, divulgado no domingo passado, Robert Mueller não encontrou provas de que a campanha de Donald Trump, em 2016, fosse conspirada com a Rússia de Putin, mas a investigação de Muller não afastou a possibilidade do presidente norte-americano ter obstruído a investigação.

Na sondagem da Reuters, 48% dos inquiridos responderam que acreditavam que “Trump ou alguém da campanha trabalhou com a Rússia para influenciar as eleições de 2016”. Ainda assim, quando questionados, especificamente, sobre a questão de oclusão e obstrução à justiça, os resultados apresentados no domingo viram a percentagem descer cerca de 6% em relação à semana anterior. No entanto, 53% diz acreditar que “Trump tentou cancelar as investigações sobre a influência da Rússia na sua administração”, menos dois pontos percentuais que na semana passada.

The Fake News Media has lost tremendous credibility with its corrupt coverage of the illegal Democrat Witch Hunt of your all time favorite duly elected President, me! T.V. ratings of CNN & MSNBC tanked last night after seeing the Mueller Report statement. @FoxNews up BIG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2019

A sondagem da Reuters juntou, online, 1.003 adultos. E verificou uma taxa de aprovação pública de 43% dos serviços de Trump na Sala Oval para o país. Este valor representa um aumento de 4% em relação a uma sondagem semelhante divulgada na semana passada. Assim, desde janeiro que a porção de adultos que aprovam Donald Trump no poder variou entre 37% e 43%.

Trump reagiu ao relatório de Mueller, e afirmou ser uma “total e completa exoneração” mas prometeu contra-atacar com investigações próprias contra os inimigos políticos, que não têm nome, que Trump acredita serem culpados de “maldade” e “coisas traiçoeiras”.