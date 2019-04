5G: Reino Unido vai limitar acesso da Huawei às infraestruturas da rede móvel britânica

Depois de Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos terem bloqueado a utilização de tecnologia fornecida pela Huawei, por temerem que a empresa chinesa seja um veículo para operações de espionagem da China, eis que o Reino Unido prepara-se para limitar o acesso da maior empresa de infraestruturas para telecomunicações do mundo da rede móvel de quinta geração (5G) britânica.

A informação foi avançada pelo jornal britânico “The Telegraph“, que cita fonte próxima do processo, garantindo que a Huawei apenas intervirá na rede em áreas não-essenciais.

O mesmo artigo refere que a questão da Huawei no 5G do Reino Unido está a dividir as autoridades britânicas e que a decisão do Governo de Theresa May em permitir, ainda que restrito, o acesso da empresa chinesa às infraestruturas móveis do país pode ser entendido como uma provocação aos apelos dos Estados Unidos.

Washington tem feito uma campanha a nível internacional junto dos países aliados, sobretudo na União Europeia, apelando que não se recorra à tecnologia da Huawei, devido às suspeitas de que a tecnológica chinesa possa estar a ser usada pelo Estado chinês para espionagem.

Em fevereiro deste ano, o Reino Unido já tinha sido sondado pelos EUA, embora um relatório de uma autoridade britânica tenha concluído que não há perigos de segurança nos serviços da empresa chinesa – também Portugal foi já questionado pelos EUA.

Há quem já compare a questão do 5G e da Huawei com o cenário de pressão internacional criada pelos Estados Unidos em tempos de Guerra Fria, aquando da corrida ao armamento nuclear – um episódio que levou à bipolarização geopolítica do mundo.

O 5G permitirá alcançar uma velocidade na transmissão de dados muito mais rápida do que ocorre hoje em dia, permitindo uma conectividade e emparelhamento de dispositivos e outras tecnologias sem paralelo ao que ocorre atualmente, e – tudo aponta – que a nova rede se tornará a fundamental em muitos setores de atividade.