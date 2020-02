Primeiro-ministro eslovaco internado com infeção respiratória

O primeiro-ministro eslovaco cancelou a sua agenda política por causa de uma doença súbita que o obrigou a ser internado. De acordo com o comunicado avançado pelo gabinete oficial e citado pela Reuters, esta segunda-feira, Peter Pellegrini foi hospitalizado este domingo à noite com uma infeção respiratória, acompanhada de febre, tendo sido obrigado a cancelar a sua agenda numa semana de eleições parlamentares no país.

“O primeiro-ministro Peter Pellegrini foi hospitalizado ontem à noite devido a uma infecção aguda do trato respiratório superior acompanhada de alta temperatura. Devido a sua condição, foram canceladas todas as marcações na sua agenda política”, cita a agência o comunicado do gabinete de Pellegrini.

Era esperado que o primeiro-ministro, de 44 anos, se apresentasse a um debate televisivo no domingo, com todos os líderes dos partidos que vão a eleições no próximo sábado, dia 29 de fevereiro.