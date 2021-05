“A Arte da Guerra”. “Israel está convertido a uma doutrina nacionalista radical. É uma bomba relógio”

Na última edição do programa “A Arte da Guerra”, da plataforma multimédia JE TV, o conflito israelo-palestiniano foi analisado pelo embaixador Francisco Seixas da Costa.

“Israel está a comprar tempo e não sei se isso será solução para o futuro. O país está convertido a uma doutrina nacionalista radical que não tem solução. É uma espécie de bomba relógio”, destaca o embaixador Francisco Seixas da Costa no programa da JE TV.

A nova escalada no conflito israelo-palestiniano provocou, na Faixa de Gaza, a morte a cerca de 200 palestinianos, incluindo crianças, bem como mais de 1.300 feridos. Em Israel morreram 10 pessoas.

Os atuais combates, considerados os mais graves desde 2014, começaram em 10 de maio, após semanas de tensões entre israelitas e palestinianos em Jerusalém Oriental, que culminaram com confrontos na Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar sagrado do Islão, junto ao local mais sagrado do judaísmo.

Ao lançamento maciço de foguetes por grupos armados em Gaza em direção a Israel opõe-se o bombardeamento sistemático por forças israelitas contra a Faixa de Gaza.

O conflito israelo-palestiniano remonta à fundação do Estado de Israel, cuja independência foi proclamada em 14 de maio de 1948.