“A Arte da Guerra”. “Merkel teve uma evolução e isso tem um impacto global na imagem da Alemanha”

Que legado deixa Angela Merkel na Europa? Com a saída da Chanceler que liderou a Alemanha e a Europa durante 16 anos, este foi um dos temas em análise na última edição do programa “A Arte da Guerra”, da plataforma multimédia JE TV.

“Angela Merkel teve uma evolução que lhe permite ser vista na Europa de uma forma diferente do que era há dez anos. E isso não deixa de ter um impacto global na imagem da Alemanha. Não é um bom gigante mas também já não é um ‘big brother’. Até porque estamos num tempo de apaziguamento em termos do cumprimento estrito das regras orçamentais”, realçou Francisco Seixas da Costa no programa da JE TV.