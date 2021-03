“A AstraZeneca monitoriza continuamente a segurança da sua vacina”, garante biofarmecêutica

Depois de a Agencia Europeia de Medicamentos ter declarado a vacina da AstraZeneca “segura e eficaz”, a biofarmacêutica garantiu, publicamente, que monitoriza “continuamente a segurança da sua vacina”.

Em comunicado, a AstraZeneca destaca que “monitoriza continuamente a segurança da sua vacina e de todos os seus medicamentos através de processos robustos de recolha, análise e notificação de eventos adversos, sendo os mesmos partilhados com autoridades reguladoras em todo o mundo”.

Apesar de ter estado suspensa em diversos países, a AstraZeneca garante que mantém a sua missão, a de “apoiar a vacinação da população a nível mundial no menor espaço de tempo possível, de modo a combater o flagelo da pandemia por Covid-19”. “Continua a ser o nosso objetivo”.

Assim, e posto a polémica em torno da vacina, a AstraZeneca reafirma “o perfil de segurança da sua vacina para a Covid-19 com base em evidências científicas robustas. Numa revisão cuidada de todos os dados de segurança disponíveis, referentes a mais de 17 milhões de pessoas vacinadas na União Europeia (UE) e no Reino Unido com a vacina Covid-19 da AstraZeneca, onde não foi observado um risco aumentado de formação de coágulos sanguíneos nos indivíduos vacinados”.

“Seguimos a ciência. Fazemos o que está certo. Colocamos o doente em primeiro lugar. Estes são três dos nossos valores que têm orientado e irão sempre a orientar a nossa conduta”, garante a empresa.

Em abril de 2020, a AstraZeneca estabeleceu uma parceria com a Universidade de Oxford o que levou ao compromisso de distribuir a vacina sem lucro durante a pandemia por todo o mundo, nomeadamente aos países em desenvolvimento ao abrigo da parceria com a Covax.