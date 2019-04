‘A Guerra dos Tronos’: mais de mil milhões de dólares para sabermos quem fica no trono de ferro

Iniciada a 17 de abril de 2011, “A Guerra dos Tronos” arranca na madrugada de domingo para segunda-feira, para a sua oitava e última temporada. A série de fantasia que junta os sete reinos e famílias, com mortos-vivos e dragões à mistura, numa sequela de intriga política, drama familiar, ficção histórica e feitiçaria, tem o seu último episódio marcado para o dia 19 de maio. A última temporada promete ser épica de todos os pontos de vista.

Olhando para a vertente financeira, a oitava temporada já foi mencionada como a mais cara de sempre, uma vez que cada um dos seis episódios custou 15 milhões de dólares (cerca de 13 milhões de euros), face aos seis milhões de dólares (cinco milhões de euros) que custou cada episódio da primeira temporada. No contrato para a sexta temporada, o valor por episódio aumentou, sendo que os dez episódios foram encomendados por 100 milhões de dólares (88 milhões de euros), perfazendo cada um a dez milhões de dólares (oito milhões de euros).

Cada um dos atores principais, Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Lena Headey e Kit Harington, recebeu uma soma de 1,1 milhões de dólares (quase 900 milhões de euros), durante os sete episódios da sétima temporada e os seis episódios da oitava.

A HBO, empresa responsável pela exibição da série, recebe anualmente, desde o lançamento da ‘A Guerra dos Tronos’ em 2011, mil milhões de dólares (quase 900 milhões de euros), sendo esta a série mais premiada dos Emmys, com um total de 47 estatuetas.

Em termos de audiência, ‘A Guerra dos Tronos’ foi conquistando o público aos poucos. O primeiro episódio foi visto por 2,2 milhões de espectadores e o último episódio da sétima temporada foi visto por 16,5 milhões de pessoas. De acordo com dados oficiais, a média de espectadores de todos episódios da sétima temporada foi superior a 30 milhões.

Em 2014, a série de televisão criada por David Benioff e D. B. Weiss, e baseada nos livros de George R. R. Martin, alcançou os 20 milhões de espectadores. Tornou-se assim a série mais vista de sempre, e ultrapassou a icónica “Os Sopranos”. Além de ser a série mais vista, é também a mais pirateada, com destaque para o Brasil, França e Estados Unidos da América como os principais hackers.

Os episódios desta última temporada serão os mais longos da saga, com os três últimos a terem quase 90 minutos de duração. A série protagonizada por Daenerys e Jon Snow é transmitida em 170 países mas as suas gravações passaram por Espanha, Malta, Islândia, Croácia, Irlanda do Norte e Marrocos.

Para celebrar a última saga, a equipa promoveu uma caça ao tesouro entre os mais apaixonados e espalhou tronos por diversos países. Sabe-se ainda que vai existir uma prequela, de forma a perceber quem eram as personagens antes do enredo começar. Para já, ainda de desconhece que atores virão a fazer parte desta nova versão e apenas se conhece o título, ‘The Last Watch’, que remete para a Patrulha da Noite.