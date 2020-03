À porta fechada. Jogos em Itália vão ser disputados sem público

O Governo italiano anunciou que todas as partidas de futebol dos campeonatos transalpinos irão ser disputados à porta fechada para prever a propagação em massa do surto de coronavírus. A medida vai ter lugar já este fim-de-semana e vai manter-se em vigor pelo menos até 3 de abril, dependendo da forma como evolua a doença em Itália.

No entanto, não são apenas os campeonatos domésticos que vão ser afetados já que a partida da Liga dos Campeões de futebol entre Valência e Atalanta, assim como as partidas de basquetebol entre Valencia Basket e Olimpia de Milán e Girona e Venecia vão ser disputadas sem público a assistir.

O futebol não será a única modalidade desportiva a ser afetada por estas medidas do Governo. Todos os eventos desportivos que estavam marcados para acontecer em território italiano serão afetados por esta medida tomada com carácter de urgência. Desde que foi declarado o alerta internacional por parte da Organização Mundial de Saúde, foram suspensos eventos como o MotoGP, e a Fórmula 1 que já cancelou as primeiras corridas na Ásia. Estão ainda em risco os Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio, um investimento de 3 mil milhões de euros.