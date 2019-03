“A Rússia tem que sair”. Trump ordena que aviões russos abandonem a Venezuela

A chegada de dois aviões da Força Aérea russa, que transporta cerca de 100 soldados russos Caracas, no sábado passado, aumentou a crise política na Venezuela.

”A Rússia tem que sair”. Quando questionado sobre como seriam retiradas as forças russas, Trump comentou: “Vamos ver. Todas as opções estão em aberto”.

Em resposta às declarações do presidente norte-americano, o vice-embaixador russo da ONU respondeu na rede social Twitter que ”não cabe aos EUA decidir as ações e o destino de outros países. Cabe apenas ao povo da Venezuela e ao seu único presidente legítimo Nicolas Maduro”.

”Temos relações bilateriais e acordos com este país que vão ser honrados”, reforçou.

It’s not up to US to decide actions and fate of other countries. It’s only up to the people of #Venezuela and its only legitimate president Nicolas #Maduro. We have bilateral relations and agreements with this country which we will honor. #HandsOffVenezuela #YankeeGoHome https://t.co/5uNMZu5EH1

