Abel Ferreira poderá alcançar um feito histórico para o futebol português neste sábado, 30 de janeiro. Caso conquiste a Taça dos Libertadores da América, o técnico dos brasileiros do Palmeiras fará com que, pela primeira vez, dois treinadores europeus vençam a competição de forma consecutiva.

Aliás, desde que a Libertadores teve início, em 1960, apenas dois técnicos do Velho Continente se sagraram vencedores. O primeiro foi Mirko Jozic em 1991, com os chilenos do Colo-Colo. O croata acabaria por ter uma passagem por Portugal ao orientar o Sporting entre 1998 e 1999. O segundo, ainda detentor do troféu, foi Jorge Jesus no ano passado ao serviço do Flamengo, que disputa os seus encontros no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde será jogada a final entre clubes paulistas: Palmeiras e Santos.

