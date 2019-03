Acabaram-se as filas de espera intermináveis à porta da Segurança Social no Areeiro

O Instituto da Segurança Social vai concentrar vários serviços dispersos pela cidade de Lisboa num único edifício. A nova sede do Instituto da Segurança Social vai ficar localizada na Avenida 5 de Outubro, onde vão ficar concentrados vários serviços que estavam dispersos por 13 edifícios, como todos os serviços do Centro Distrital de Lisboa, dos Serviços Centrais e do Centro Nacional de Pensões.

Acabam-se assim as longas filas de espera à porta da Segurança Social no Areeiro, qualquer questão passa agora a ser tratada na nova sede no “coração da cidade”. Os utentes passam assim a beneficiar da “excecional localização e garantindo, desta forma, uma maior centralidade na prestação de serviços públicos da Segurança Social na cidade de Lisboa”, segundo comunicado da Segurança Social.

Devida à mudança de instalações, vários serviços vão estar hoje, 27 de março, encerrados ao público:

– Serviço sede do Centro Distrital de Lisboa, na Av. Afonso Costa (Areeiro);

– Serviço de atendimento do Centro Nacional de Pensões, em Entrecampos;

– Serviço de Verificação de Incapacidades, na Av. Estados Unidos da América;

– Serviço de atendimento do Departamento de Proteção Contra os Riscos Profissionais, na Av. Estados Unidos da América.

A partir de amanhã, quinta-feira 28 de março, espaços de atendimento destes serviços vão passar a estar concentrados na nova sede do Instituto de Segurança Social na Avenida 5 de Outubro em Lisboa.