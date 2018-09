Acesso ao Museu Nacional do Rio de Janeiro desimpedido para ações de prevenção

O prédio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, assolado pelas chamas há quase duas semanas, será desimpedido apenas para serviços de prevenção e estabilização do edifício. A decisão foi divulgada pela Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil do Rio (Subpdec), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública. O local foi atingido pelo incêndio no último dia 2, que destruiu 90% do arquivo que reunia 20 milhões de peças.

A Subpdec informa em nota que a Universidade Federal do Rio de Janeiro assumirá responsabilidade técnica. “Uma equipa de engenheiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro assumiu a responsabilidade técnica – condição determinante para o desimpedimento – e, a partir de agora, fica encarregada de serviços emergenciais, de prevenção e estabilização da edificação”

O edifício estava interdito desde o incêndio, por causa do risco de desabamento da estrutura interna. A equipa de engenheiros da UFRJ vai fazer obras de contenção dos escombros. Nesta etapa serão iniciadas as buscas a restos do arquivo que tenham escapado do incêndio.