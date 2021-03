Ações da GameStop disparam 36% depois de anúncio da estratégia centrada no comércio online

As ações da GameStop voltaram a disparar, desta feita 36,20% depois da empresa ter anunciado a nomeação do fundador da ‘Chewy.com’ – retalhista de comida para animais de estimação, para orientar a transição da empresa para o comércio eletrónico.

Segundo a “Bloomberg”, Ryan Cohen, diretor da retalhista norte-americana de videojogos, presidirá a um novo comité do conselho que estará encarregue de liderar a transição da empresa para o comércio eletrónico.

Como consequência, as ações estão a subir 35%, aumentando os ganhos que já tinham triplicado há duas semanas. A GameStop tem sido a empresa em maior destaque dos últimos meses devido ao frenesim criado por utilizadores do Reddit, através de investimentos em plataformas de trading como a ‘Robinhood’.

O novo comité terá como principal tarefa contratar executivos para liderar o atendimento ao cliente e o investimento no comércio eletrónico, bem como encontrar um novo diretor de tecnologia e um novo diretor financeiro com experiência nestas áreas. O comité também estará encarregue de identificar oportunidades para transformar a empresa num negócio do sector tecnológico e ajudar a melhorar as receitas para os acionistas.

Cohen começou por pressionar, em 2020, a GameStop a transformar-se num concorrente mais direto da Amazon, aproveitando o sucesso ao leme da Chewy que vendeu por 3 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros).

O ativista investidor ingressou no conselho da GameStop em janeiro junto com dois sócios da Chewy. A RC Ventures de Cohen tem uma participação de aproximadamente 13% na retalhista de videojogos e pressionou a empresa a realizar uma revisão estratégica para cortar custos e aumentar a variedade de produtos e serviços que oferece, além de transformar a retalhista numa empresa de comércio eletrónico.

O ex-CFO da Gamestop, Jim Bell foi expulso no mês passado devido a uma divergência sobre a estratégia da empresa, uma atitude que os investidores interpretaram como um sinal de que a retalhista estaria de volta.

Na semana passada, as ações dispararam depois de Cohen ter utilizado o Twitter para publicar uma imagem com uma aparente captura de ecrã de um anúncio de televisão do Pets.com, imagem que alguns utilizadores do Twitter interpretaram como uma mensagem enigmática sobre a GameStop.