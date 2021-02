Ações do Sporting dispararam hoje quase 9% depois de vitória contra o Benfica

A vitória do Sporting Clube de Portugal no dérbi de segunda-feira contra o Sport Lisboa e Benfica fizeram com que as ações do emblema verde e branco disparassem na bolsa de Lisboa esta terça-feira, 2 de fevereiro.

As ações do clube são cotadas no PSI geral e negoceiam por chamada, ou seja em apenas dois momentos do dia (às 10h30 e às 15h30) em que as ordens de compra e as ordens de venda são correspondidas. No período da manhã registou-se uma subida de 8,91% para 1,10 euros, tendo desacelerado ligeiramente durante a tarde para 5,94% para 1,07 euros.

Ainda assim, foram negociadas 3.075 ações durante a sessão acima do volume médio de 1.081 em três meses. A cotada do clube valorizou 9,78% no espaço de um ano e conta com uma capitalização bolsista no valor de 73,7 milhões de euros.

Em sentido inverso, as ações do clube estiveram com sinal ‘vermelho’ durante as duas sessões, fechando o dia a cair 2,45%, para 2,39 euros.

Um golo de Matheus Nunes já nos descontos permitiu ao Sporting levar de vencida o Benfica por 1-0 e manter a liderança do campeonato com quatro pontos de avanço para o Futebol Clube do Porto, mas aumentando para nove pontos a diferença para o clube da Luz.

A segunda-feira ficou também marcada pelo último dia do mercado de transferências com os ‘leões’ a garantirem a contratação de Paulinho ao Sporting Braga por 16 milhões de euros, ficando com 70% do passe do avançado, num contrato válido por cinco épocas e uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.

Neste negócio foram também envolvidos os jogadores Cristián Borja e Andraž Šporar que seguem para o Minho. O primeiro em definitivo com os bracarenses a pagarem três milhões de euros ao Sporting e o esloveno por empréstimo até ao final da temporada.