Açores: primeiro arquipélago do mundo com certificado de destino turístico sustentável

A Região Autónoma dos Açores receberam na quinta-feira, 5 de dezembro, o certificado de destino turístico sustentável pelo Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Desta forma, as ilhas açorianas são a primeira região do país e o único arquipélago do mundo a conseguir a ‘medalha’.

O Global Sustainable Tourism Council decorre na ilha Terceira, precisamente nos Açores, podendo dizer-se que a equipa da casa venceu o prémio. O certificado sustentável foi entregue no início do congresso que levou 250 participantes de 42 países diferentes às ilhas verdes.

A distinção foi recebida pela secretária regional da Energia e Ambiente e Turismo do Governo dos Açores, Marta Guerreira. O prémio foi entregue por Luigi Cabrini, presidente do conselho de administração da GSTC, formada em 2007 pela Rainforest Alliance, programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Fundação das Nações Unidas e a Organização Mundial de Turismo.

Os Açores começaram o processo de certificação em 2017, através da criação de uma “entidade coordenadora da sustentabilidade do destino turístico”. “Foram dois anos de muito trabalho, em tempo recorde, também porque já tínhamos muito trabalho de casa feito”, assumiu a secretária regional depois da entrega do prémio.

Para o prémio ter sido entregue aos Açores, foram avaliados diversos parâmetros, entre os quais a conservação da energia, da água, a emissão de gases com efeito de estufa, a qualidade do ar, a poluição ruidosa e luminosa, a gestão do ecossistema, o sistema de transportes e a gestão cultural e social.

“Os Açores são um exemplo da parte boa do turismo. Um arquipélago onde até a promoção e o destino é feito tendo em conta o real valor da ilha, a cultura, o ambiente, as tradições, até a maneira de preparar queijos”, afirmou Luigi Cabrini, que sustentou que a certificação das ilhas é “um ótimo resultado”.

Apesar da medalha entregue ser de prata, Marta Guerreiro considera que existe maior ambição para conquistar a medalha do patamar superior. Por ter sido considerado um destino sustentável, os Açores rejeitam o turismo de massas, embora a chegada de turistas tenha explodido com a entrada das low-cost em 2015.