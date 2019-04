ActivoBank lança ‘app’ ActivoTrader para clientes particulares

O ActivoBank acaba de lançar a App ActivoTrader que “permite acompanhar a evolução dos mercados de forma efetiva”, diz o banco do Grupo BCP em comunicado.

Esta aplicação “destina-se a clientes particulares que fazem negociação em bolsa, ou acompanham os mercados, e evidencia-se pelas suas ferramentas e por uma experiência de utilização intuitiva”.

O ActivoTrader permite negociar Ações, ETF’s, Warrants, Certificados e Obrigações nas principais praças mundiais e “destaca-se também pela informação que disponibiliza, permitindo uma negociação imediata”, diz a instituição. De salientar “a possibilidade de cotações em real-time, criação de favoritos e watchlists, streaming de cotações com atualização automática, gráficos interativos de análise técnica e feed com as principais notícias sobre mercados”, refere.

O acesso é possível através de impressão digital ou reconhecimento facial, o que o banco diz ser uma solução segura e simplificada.

“Todas as funcionalidades apresentam-se, assim, com um design moderno, simplificado e user friendly”, revela o Activobank.

“O lançamento desta plataforma de negociação solidifica o compromisso do ActivoBank em simplificar o dia-a-dia dos seus Clientes e reforça aposta do Banco no digital”, refere o banco.