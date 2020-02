Actualização para Windows 10 esconde perfis de utilizadores

Alguns utilizadores do sistema operativo Windows 10 estão a reportar que uma das actualizações distribuída na última ‘Patch Tuesday’ está causar problemas. De acordo com estes utilizadores, um erro na actualização KB4532693 está a esconder os perfis de utilizadores e os dados respectivos em algumas instalações de Windows 10.

Estes problemas foram divulgados em fóruns como o da Microsoft, Twitter, Reddit entre outros.

De acordo com as queixas dos utilizadores, depois de instalar a actualização, os utilizadores são direccionados para um perfil em branco no sistema operativo sem quaisquer aplicações ou dados, como papeis de parede, ficheiros, downloads e outros.

De acordo com um artigo publicado no site Bleeping Computer, o erro é causado por uma rotina de instalação deficiente na actualização KB4532693. Mais precisamente porque o serviço Windows Update cria um perfil de utilizador temporário para proceder à instalação, mas não o remove depois de instalar a actualização. É para este perfil temporário que os utilizadores são enviados após o término da instalação.

Existe uma forma de recuperar os perfis de utilização perdidos, mas o processo é complexo e pode levar à perda permanente de dados.

A solução mais simples é a remoção da actualização KB4532693. Alguns utilizadores que a removeram confirmam que conseguiram voltar a aceder aos seus dados.

Se tiver sido afectado por este problema aceda ao ‘Painel de controlo’, ‘Programas e Funcionalidades’, ‘Ver actualizações instaladas’, procure actualização KB4532693, clique com o botão direito em cima dela e escolha a opção ‘Desinstalar’.