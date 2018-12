Adalberto Campos Fernandes convidado para consultor da Santa Casa

O ex-ministro da saúde, Adalberto Campos Fernandes, foi convidado para consultor da administração da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), para a área da saúde e cuidados continuados (lares) sabe o Jornal Económico.

Adalberto Campos Fernandes deverá aceitar o convite para trabalhar, na qualidade de consultor, com a administração liderada pelo Provedor da SCML, Edmundo Martinho, que assumiu o mandato em novembro de 2017.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é tutelada pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social.

Fontes do mercado falam da possibilidade de Adalberto Campos Fernandes vir no futuro a ocupar o lugar de provedor da SCML.

Adalberto Campos Fernandes foi ministro do atual Governo durante três anos e saiu em outubro depois de um mandato marcado por forte contestação dos profissionais do setor. As carências na área da Saúde, com impacto na qualidades do atendimento, foram especialmente visadas por sindicatos e ordens profissionais.