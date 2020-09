Adão e Silva eleito líder da bancada parlamentar do PSD com 81% dos votos

Adão Silva, deputado e atual vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, foi eleito esta quinta-feira para líder parlamentar com 81% dos votos.

Em declarações à imprensa, Adão Silva realçou que esta eleição “é uma prova de grande unidade”. O novo líder parlamentar do PSD realçou ainda que, “temos que viver com a crítica para viver em democracia” apesar de “a fragmentação não ajudar”.

O deputado e atual vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Social Democrata (PSD), Adão Silva, formalizou esta terça-feira a candidatura a líder parlamentar do partido. Adão Silva anunciou que a sua candidatura à presidência do grupo parlamentar social-democrata será “de continuidade” e assentará numa lógica de “unidade” entre o grupo parlamentar e a direção de Rui Rio.

A lista de Adão Silva tem como primeiro subscritor o presidente do PSD, Rui Rio, e mantém os nomes que já tinha proposto em março, antes de a eleição ser adiada devido à pandemia da Covid-19. Na lista, sugere a recondução dos atuais ‘vices’ da bancada ‘laranja’ (Carlos Peixoto, Luís Leite Ramos, Clara Marques Mendes, Ricardo Baptista Leite e Afonso Oliveira) e a inclusão da deputada Catarina Rocha Ferreira na vice-presidência.