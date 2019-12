Ao celebrar oito anos de existência, no passado 23 de novembro, a AdegaMãe, produtora de vinhos detida pelo Grupo Riberalves, traçou o objetivo de encerrar o próximo exercício com um volume de negócios na ordem dos quatro milhões de euros, estando previsto para o presente ano um volume de negócios de 2,7 milhões de euros. É um trajeto curto, mas sempre em crescendo, desde os 700 mil euros de vendas do primeiro ano de atividade, em 2013.

Do montante produzido atualmente, a AdegaMãe já exporta cerca de 70%, tendo como principais mercados o Brasil, Estados Unidos e países asiáticos, como a China e o Japão. “A exportação tem sido o grande suporte, a grande alavanca das vendas da AdegaMãe”, revelou Bernardo Alves, diretor geral da empresa, na cerimónia do 8º aniversário, acrescentando que a vertente externa de negócio cresceu 20% no último ano. Também o mercado nacional tem estado a crescer a esse ritmo, a 20%, valendo atualmente 20% do total da faturação da AdegaMãe.

