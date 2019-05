Adidas apresenta lucro de 633 milhões de euros no primeiro trimestre de 2019

A Adidas fechou os primeiros três meses de 2018 com um resultado líquido de 633 milhões de euros, valor que representa um crescimento de 17% em comparação com igual período de 2018, de acordo com os resultados trimestrais revelados na sexta-feira, 3 de maio.

“Tivemos um começo de ano bem-sucedido, registando aumentos de dois dígitos em vendas em áreas de cresciment como na China e no e-commerce”. Presidente executivo da Adidas, Kasper Rorsted.

A marca alemã divulgou também uma receita de 5.883 milhões de euros, entre janeiro e março, representando um aumento de 6% no período homólogo. Já o EBITDA cresceu 13,2%, para 848 milhões de euros.

De acordo com os números revelados pela Adidas, foi na América do Norte e na região denominada de Ásia-Pacífico que as vendas da Adidas revelaram melhor evolução. Em contraciclo, na Europa e América do Sul as vendas caíram.

Na Ásia-Pacífico, o volume de negócios da Adidas aumentou 15,2% no primeiro trimestre, para 2.139 milhões de euros; na América do Norte, as receitas da marca cresceram 11,2%, para 1.157 milhões de euros.

Já na Europa, as vendas do grupo caíram 3,2%, para 1.551 milhões de euros; e na América Latina, as receitas decresceram 12,5%, para 376 milhões de euros.

Aquando da divulgação dos resultados, o CEO Kasper Rorsted apontou para o crescimento das vendas como principal meta para 2019 e 2020.

Os dados revelados, colocam a Adidas em vantagem face à concorrência da norte-americana Reeook. A marca de Boston registou uma perda de 4,5%, para 420 milhões de euros, nas suas vendas entre janeiro e março deste ano.

Já comparar a Adidas com a Nike, principal concorrente, é uma tarefa mais difícil, uma vez que o calendário desta marca norte-americana é diferente. Mas, de acordo com os últimos números disponíveis da Nike, que correspondem aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro (considerado o terceiro trimestre de 2019), a marca norte-americana registou uma receita de 9,6 mil milhões de dólares.