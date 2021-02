AdvanceCare avança com avaliador de sintomas Covid sem custos para ajudar SNS

A AdvanceCare, prestadora de serviços na área da Saúde do Grupo Europ Assistance/Generali, vai disponibilizar, de forma gratuita, o acesso ao seu avaliador de sintomas.

A seguradora do grupo Generali diz em comunicado que esta funcionalidade está disponível há cerca de 6 meses, mas apenas em ‘piloto’ para clientes Tranquilidade.

“Através desta iniciativa, durante o período da pandemia e independentemente de serem, ou não, clientes da AdvanceCare, todos os residentes em Portugal que quiserem utilizar o avaliador de sintomas de doença poderão fazê-lo de forma totalmente gratuita”, anuncia a seguradora.

“Pretendemos com este avaliador de sintomas apoiar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), bem como as suas linhas de apoio, num momento particularmente sensível como o que atualmente se vive em Portugal e no mundo com a pandemia provocada pelo Covid-19”, refere em comunicado José Pedro Inácio, CEO da AdvanceCare.

A companhia explica que “o acesso ao avaliador de sintomas é muito intuitivo e fácil, iniciando-se através do acesso ao myAdvanceCare (registo sem custos), seguindo-se depois uma série de questões, colocadas de forma simples e clara, relativas aos sintomas que a pessoa possa estar a desenvolver. Termina com um indicador de urgência e informação do procedimento recomendado a seguir, nomeadamente a realização de uma consulta online ou, no limite, a deslocação a um hospital ou mesmo o contacto para o INEM”.

A AdvanceCare diz que “este avaliador de sintomas é um serviço inovador que permite o acesso a um conjunto de recomendações, bem como a orientação em relação aos procedimentos a desenvolver em caso de doença, tratando-se de um assistente pessoal baseado em inteligência artificial”.