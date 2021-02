Na estreia da nova temporada do programa “Falar Direito”, da plataforma multimédia JE TV, o advogado Rui Patrício defende que o novo regime das contraordenações económicas é positivo porque simplifica e consegue um bom equilíbrio entre eficácia e garantias de defesa dos arguidos.

Esta segunda-feira às 11h00 assista ao regresso do programa “Falar Direito” com a entrevista de Filipe Alves, diretor do “Jornal Económico” a Rui Patrício, advogado e sócio da Morais Leitão.