Em 2017, o setor português de empresas do cluster dos setores AED – Aeronáutica, Espaço e Defesa deverá ter movimentado um valor entre cerca de 1.814,7 milhões de euros e cerca de 1.630 milhões de euros, exceptuando todos os fornecedores não específicos nesta área de atividade e as empresas dedicadas à I&D – Investigação & Desenvolvimento. Esta é a principal conclusão de um estudo preliminar da consultora EY, encomendado pela AED – Associação Portuguesa para o cluster das indústrias Aeronáutica, do Espaço e de Defesa, a que o Jornal Económico teve acesso.

Os responsáveis por esta avaliação estimam que este cluster empregue cerca de 14.700 trabalhadores em território nacional. Outra das conclusões aponta para o facto de mais de 65% das receitas totais do setor serem oriundas de empresas que operam nos três níveis de atividade deste setor (Tier 1, 2 e 3): integradores de sistemas, fornecedores de peças e fornecedores de componentes. Segundo a EY, este facto demonstra o potencial do setor nacional de AED em capturar eficiências no mercado. No entanto, a grande fatia, cerca de 1.092 milhões de euros de receitas, são oriundas de empresas que operam no segmento de defesa e aeroespacial.

