Aeroporto do Montijo: “É uma loucura completa voltar à estaca zero”, afirma Marques Mendes

Luís Marques Mendes afirmou este domingo, no seu espaço de comentário no Jornal da Noite da SIC, que “é uma loucura completa voltar à estaca zero” no processo do Aeroporto do Montijo, realçando que esta é uma decisão que já vem desde 2015 e que tem o consenso de pelo menos três partidos (PS, PSD e CDS).

Para o processo avançar, o comentador salientou que é imperativo que o Governo entre em diálogo com as autarquias e que tente negociar com aquelas que deram parecer negativo.

“O Governo tem de deixar-se de arrogâncias, dialogar com as autarquias que têm objeções, tem de se sentar à mesa com eles e tem de tentar arranjar soluções compensatórias para os problemas que essas autarquias dizem que existe”, vincou.

Marques Mendes salientou ainda que o Governo, após quatro anos em funções, já deveria ter revisto a lei que permite às autarquias dar parecer negativo neste tipo de projetos, mas vinca que o essencial neste momento é o Governo entrar em diálogo com estas autarquias.

O líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, veio hoje dizer que “tudo fará” para que o projeto para o Aeroporto do Montijo não seja chumbado, atitude que Marques Mendes apelidou de “responsável”.