Agravamento da pandemia leva Finlândia a adiar eleições para junho

A Finlândia decidiu adiar as eleições autárquicas em todo o país para o mês de junho, devido ao agravamento da pandemia do coronavírus no país, segundo conta a “Bloomberg” este sábado, 6 de março.

Inicialmente marcadas para 18 de abril, o ato eleitoral foi agora reagendado para o dia 18 de junho, uma decisão que foi comunicada pela ministra da Justiça finlandesa, Anna-Maja Henriksson, numa mensagem colocada na rede social Twitter e que teve o apoio de oito dos nove partidos.

Kokous puoluesihteerien kanssa on päättynyt. Kahdeksan puoluetta yhdeksästä kannattaa kuntavaalien siirtoa kesäkuulle huonontuneen koronatilanteen takia.

Vaalit pidetään 13.6. #kuntavaalit2021 — Anna-Maja Henriksson (@anna_maja) March 6, 2021

A Finlândia conta com perto de 60 mil pessoas infetadas com coronavírus e menos de 800 mortes desde o surto inicial, sendo o segundo país mais afetado da região nórdica em termos de incidência de 14 dias, só superada pela vizinha Suécia, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Os hospitais da Finlândia começam a sentir os efeitos do aumento de casos, dado que o número semanal de infecções confirmadas atingiu um recorde na última quinta-feira. O Ministério da Saúde local já alertou que mais pacientes deverão precisar de tratamento em hospitais e unidades de cuidados intensivos na próxima semana.