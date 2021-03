“Agroalimentar vai ser um pilar da recuperação económica”, destaca presidente da Lusomorango

Luís Pinheiro, presidente da Lusomorango, a maior organização de produtores portuguesa do sector das frutas e legumes, fala ao Jornal Económico sobre o impacto da crise pandémica no agroalimentar e sobre o ciclo de conferências que está a promover para construir uma visão estratégica para o sector.

Nesta “Fast Talk” do JE, explicita os desafios com que o agroalimentar se defronta, como a gestão dos recursos hídricos e a necessidade de uma ligação ferroviária à rede europeia. Defende que uma visão estratégica é essencial para que se consiga responder ao novo paradigma do desenvolvimento económico que a União Europeia tenta impor. Deixa a garantia de que o sector agroalimentar será um pilar para a retoma do crescimento económico.

A Lusomorango, a maior organização de produtores portuguesa do sector das frutas e legumes, e a Universidade Católica Portuguesa promovem um ciclo de conferências dedicado a contribuir para a concretização de uma visão estratégica para o agroalimentar em Portugal, numa iniciativa de que o Jornal Económico será media partner, que começa esta quarta-feira, 24 de março.