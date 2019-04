AICEP Global Parques já adjudicou a implementação da faturação eletrónica

AICEP Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, selecionou a Primavera Public Services para a implementação de uma solução de faturação eletrónica, com o objetivo de reduzir os gastos administrativos relacionados com o processo da gestão da faturação, seja a relacionada com os fornecedores seja a emitida a clientes.

Em comunicado, a empresa especializada na gestão de parques empresariais, diz que procurou seguir “os cânones de transparência, rigor e agilidade dos processos que irão entrar em vigor na Administração Pública, numa primeira fase, estendendo-se posteriormente a todas as empresas”.

Isabel Tenreiro, Diretora Administrativa e Financeira da Global Parques, realça na nota de imprensa “as elevadas expectativas em termos de produtividade referindo que, apesar de a AICEP Global Parques não integrar a Administração Pública, procuramos adotar as medidas que acreditamos poderem trazer benefícios e, neste caso, contribuir para que a atividade seja pautada por valores como a transparência e o rigor, aliados à agilidade, produtividade e otimização dos recursos. A faturação eletrónica é uma das medidas que virá, precisamente, ajudar a atingir esses objetivos”.