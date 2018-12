“Ainda acreditas no Pai Natal?”, pergunta Donald Trump a criança

A Consoada do presidente dos Estados Unidos da América e da primeira-dama, Melania, foi marcada por uma série de telefonemas de crianças. Entre votos de feliz Natal, a uma delas, de seu nome Coleman, Donald Trump perguntou se ainda acreditava no Pai Natal. Junto à árvore de Natal na sala de jantar da Casa Branca, o governante norte-americano disse: “Olá, é o Coleman? Feliz Natal. Como estás? Quantos anos tens? A escola está a correr bem? Ainda acreditas no Pai Natal?”