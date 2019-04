Albuquerque assegura renovação da frota pesqueira da Madeira

A renovação da frota pesqueira vai mesmo avançar na Madeira, assegurou Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, durante o debate mensal que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira, que debate a Europa, em resposta ao JPP.

“O Governo Regional assumiu que ia lutar pela necessidade da União Europeia reconhecer, no contexto das regiões ultraperiféricas (RUP) de renovar essa frota pesqueira. A Madeira fê-lo quer nas RUP, quer no Parlamento Europeu, e está previsto no próximo quadro comunitário vão ser consagradas verbas para renovar a frota pesqueira da Madeira”, afirmou Albuquerque, em resposta a Rafael Nunes, deputado do JPP, que queria saber se a renovação da frota pesqueira ia avançar na Madeira.

No debate mensal Rafael Nunes disse que se aproveitou verbas comunitárias para construir hospitais mas “não se solucionou” as listas de espera, que se aproveitou essas verbas para o sector portuário mas que as estruturas de transportes e mercadorias “estrangulam as empresas e condiciona a população”, que se utilizou essas verbas comunitárias para pólos científicos mas que esses pólos deparam-se com “sobrevivência estrutural”, acrescentando que o Governo Regional não deu apoios” aos agricultores para evoluir de forma igual no panorama europeu.

“Não evitarem que a Madeira tenham 27% da população em risco de pobreza”, reforçou o deputado do JPP.