Farto do stress da cidade? Aldeia abandonada está à venda por 85 mil euros na Galiza

O êxodo rural das últimas décadas em Espanha deu origem a milhares de aldeias abandonadas. Devido à desertificação rural, atualmente existem 1.500 aldeias sem qualquer habitante no país vizinho.

Um desses casos é o da aldeia de Acorrada, na Galiza. Os proprietários de várias casas juntaram-se e colocaram a aldeia à venda por 85 mil euros.

Segundo a Bloomberg, uma agência imobiliária especializada neste tipo de imóveis, com o nome de Aldeas Abandonadas, vendeu 40 aldeias em Espanha no ano de 2018, com 90% das compras a serem feitas por estrangeiros.

“Há pessoas de todo o mundo que estão a vir para comprar”, disse â Bloomberg Pepe Rodil responsável da agência Aldeas Abandonadas.

A desertificação humana na Espanha rural leva a que várias áreas do país tenham muitos poucos habitantes: cerca de 53% do país tem uma densidade populacional de menos de 12,5 habitantes por quilómetro quadrado, um dos piores registos na Europa ocidental.

Pior só mesmo em Portugal onde a densidade populacional média do interior atinge os 0,28 habitantes por quilómetro quadrado, face aos 104 registados no litoral, 372 vezes mais.

Os dados são de um estudo do Movimento pelo Interior, divulgados em maio de 2018, segundo a TSF.

O mesmo estudo indica que cerca de 60% da população portuguesa vive a pelo menos 25 quilómetros da costa. Só Lisboa (2,8 milhões) e Porto (1,8 milhões) concentram 45% da população total em Portugal.

O êxodo rural em Portugal nas últimas décadas provocou um aumento da população residente no litoral em 52% entre 1960 e 2016. Ao mesmo tempo, a população residente no interior diminuiu 37%. Só no litoral vivem 82,4% das crianças e jovens em Portugal, com os restantes 17,6% a residirem no interior.

Comparando as duas regiões com mais e menos população em Portugal, a área metropolitana de Lisboa conta com 937,7 indivíduos em média por quilómetro quadrado, enquanto o Alentejo com 22,7 indivíduos em média por quilómetro quadrado, segundo dados disponibilizados pelo Pordata.

De regresso a Espanha, a desertificação populacional das regiões rurais está entre os temas das próximas eleições legislativas em abril. O partido Ciudadanos propôs uma redução da carga fiscal nos municípios que contem com menos de oito pessoas por quilómetro quadrado.

O primeiro-ministro Pedro Sanchez também já defendeu a necessidade de criar medidas para combater este fenómeno. “Precisamos de estar conscientes do inverno demográfico que ameaça grande parte do nosso território. Metade dos municípios de Espanha têm menos de mil habitantes e uma grande parte do nosso território está em risco de perder população”.

Entretanto, surgiu o Partido Eñe que defende a criação de políticas para combater a desertificação rural e que vai entrar nas próximas eleições autárquicas a realizar em maio.