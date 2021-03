Alemanha e Reino Unido iniciam desconfinamento

A Alemanha e o Reino Unido iniciam os desconfinamentos a partir desta segunda-feira, 8 de março, à medida que o número de casos tem vindo a descer nos dois países.

Na Alemanha, as restrições vigoravam desde meados de dezembro de 2020. A partir desta segunda-feira, pessoas de uma determinada família vão poder reunir-se com pessoas de outras família, não excedendo o máximo de grupos de 5 alemães, segundo a “Deutsche Welle”. Em alguns estados, museus e galerias de arte poderão abrir sob certas condições ou com hora marcada. No que toca ao desporto, podem reunir-se até 10 pessoas para a prática desportiva, sem terem contacto.

Cabeleireiros e barbeiros já estão abertos desde 1º de março, mas a partir de segunda-feira, estabelecimentos de cosmética, manicure, massagens ou tatuagens podem reabrir em condições restritas. Neste caso, será realizado um teste à Covid-19 em caso de não ser possível usar máscara durante tratamento.

O comércio de serviços também promete regressar, mas tal como acontece com os eventos desportivos, as lojas podem abrir para um número limitado de clientes, se a incidência de sete dias for inferior a 50. O Instituto Robert Koch, relatou, esta segunda-feira, 5.011 novos casos diários de COVID. Cerca de 280 a mais que na segunda-feira anterior. A incidência nacional de sete dias aumentou de 66 para 68.

No Reino Unido, todas as restrições vão ser suspensas até 21 de junho, no mínimo, como parte de um “roteiro” de desconfinamento de quatro fases com base no cumprimento de certas condições, como o lançamento bem-sucedido de uma vacina, segundo a “BBC”.

A primeira fase de desconfinamento no Reino Unido começa esta segunda-feira e fica marcada pela reabertura de creches, escolas e faculdades, sendo que os alunos de ensino básico têm de utilizar máscara na sala de aula. Pessoas de diferentes famílias vão poder encontrar-se, mas só a partir de 29 de março é que vão poder reunir-se até 6 pessoas. Nessa altura, as instalações desportivas vão reabrir, os casamentos com até seis pessoas serão permitidos. A 12 de abril, recomeçam a abrir as lojas, na segunda fase do desconfinamento, assim como cabeleireiros, ginásios e bibliotecas.

O número de casos tem reduzido no Reino Unido, tal como a pressão sobre o serviço de saúde britânico. “Seguindo o conselho do Joint Biosecurity Centre e à luz dos dados mais recentes, os quatro Diretores Médicos do Reino Unido e o Diretor Médico Nacional do NHS concordaram que o nível de alerta do Reino Unido deve passar do nível 5 para o nível 4 em todas as quatro nações”, anunciou o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, a 25 de fevereiro.