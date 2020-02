Alibaba aumentou os lucros no último trimestre de 2019 à boleia dos solteiros

A maior retalhista de comércio eletrónico do mercado asiático, Alibaba, revelou hoje, dia 13 de fevereiro, que as receitas trimestrais superaram as estimativas dos analistas económicos. Os 34,8 mil milhões de euros que a empresa faturou em 24 horas no Dia dos Solteiros é a principal razão apontada para o crescimento nos lucros do terceiro trimestre de 2019, segundo a Reuters.

A receita aumentou para os 161,46 mil milhões de yuans (21,3 mil milhões de euros) no terceiro trimestre que encerrou a 31 de dezembro. Comparativamente ao período homólogo de 2018, onde faturaram 117,28 mil milhões de yuans (15,5 mil milhões de euros), este valor representa uma subida de 38% no ano passado.

Em consequência, o lucro líquido atribuído aos acionistas ordinários aumentou de 33,05 mil milhões de yuans (4,4 mil milhões de euros) para 52,31 bilhões de yuans (6,9 mil milhões de euros) em 2019. Também as receitas provenientes da unidade de cloud aumentaram em 62% para 10,72 mil milhões de yuans (1,41 mil milhões de euros).

Perante o surto de coronavírus (covid-19), a economia chinesa está a observar um abrandamento na economia, mas a Alibaba garante que está a apoiar a luta contra a epidemia, assegurando o abastecimento de bens essenciais, mas também na implementação de medidas extraordinárias para aliviar a pressão sobre os comerciantes.