Allianz Portugal lança serviço de assistência a clientes na Whatsapp

A seguradora Allianz Portugal anunciou que vai disponibilizar, a partir desta quarta-feira, a todos os seus clientes mais uma forma de contacto através do novo serviço de assistência na WhatsApp.

“O serviço terá por base a utilização de um sistema de assistência virtual, que vai permitir aos clientes Allianz a obtenção de respostas em tempo real sobre a utilização dos seguros, contactos de assistência, contratação, simulação e novos produtos”, diz a seguradora que adianta que “o cliente pode ainda solicitar a opção de ser contactado por um operador especializado, preparado para conversar em tempo real, garantindo-se assim que a experiência corresponde às suas expetativas e que os clientes conseguem ver esclarecidos os motivos de contacto”.

Alinhada com as novas tendências de consumo, e com o facto de no último ano o contacto digital com os seus segurados ter aumentado exponencialmente, a Allianz Portugal “passa agora a responder também às principais questões dos seus clientes através de um serviço prestado com base em inteligência artificial e apoio humano”.

“O lançamento deste serviço gratuito é mais um passo no caminho da digitalização e da aproximação aos clientes que a Allianz Portugal tem vindo a fazer, nomeadamente através da implementação de uma estratégia omnicanal. O Whatsapp Allianz estará a funcionar 24h por dia, 7 dias por semana, e vem aumentar o número de canais de comunicação já existentes disponibilizados aos clientes para uma interação cada vez mais direta e próxima com a sua seguradora”, refere a seguradora liderada por Teresa Brantuas.

“Na Allianz procuramos sempre ir de encontro às expectativas dos nossos clientes e este novo canal é mais um passo na nossa estratégia de digitalização. Queremos acompanhar as principais tendências e como tal este serviço inovador é de enorme importância para nós uma vez que vem reforçar os canais já existentes e permitir uma interação com o cliente mais ágil e em tempo real”, refere Tiago Pinheiro, diretor de Marketing. “Para a Allianz Portugal a acessibilidade e a proximidade no atendimento aos nossos clientes é fundamental. Procuramos em permanência encontrar as melhores soluções para responder e superar as expectativas dos nossos segurados”, refere por sua vez, Gonçalo Melo, diretor da Gestão Cliente.