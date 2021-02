AllianzGI passa a ter nova estratégia de obrigações de infraestrutura

A gestora de ativos Allianz Global Investors (Allianz GI) lançou uma nova estratégia de obrigações de infraestrutura, visando uma duração de cerca de seis anos, alargando o acesso dos investidores institucionais a dívida desde a infraestrutura “core”, como as utilities reguladas, à infraestrutura “core ++ / value-added”, de que é exemplo a tecnologia de energia da próxima geração.

“A carteira da AROC tem por objetivo um perfil-alvo médio de crédito de B+ e investirá em ativos reais, focando-se em empresas com infraestruturas de capital intensivo, com altas barreiras de entrada/saída. A estratégia vai investir em países da OCDE, com um forte enfoque no Espaço Económico Europeu (EEE) e no Reino Unido, e terá uma estratégia ESG integrada com uma mitigação robusta de risco ESG”, explica a gestora de ativos, em comunicado divulgado esta segunda-feira.

A estratégia resulta num complemento ao Allianz Infrastructure Debt Euro Core Funde e ao Allianz Resilient Credit (ARC) Euro Fund, que segundo a gestora fecharam o quarto trimestre do ano passado a arrecadar 745 milhões de euros e 397 milhões de euros, respetivamente. Enquanto o primeiro é de longa duração, o segundo tem uma duração muito mais curta, com o objetivo de oito anos.

“A estratégia AROC vai proporcionar aos investidores o acesso a toda a gama de setores de dívida de infraestrutura, bem como o acesso a dívida de infraestrutura de maior rendimento”, assinala Claus Fintzen, CIO de dívida de infraestrutura da AllianzGI. “