Alter do Chão anuncia Alter International Horse Summit e quer integrar Turismo Equestre na oferta nacional

No início da Feira de S. Marcos 2019, Câmara Municipal de Alter do Chão assinou protocolos com parceiros da primeira cimeira do cavalo nacional.

Os parceiros já confirmados do Alter Internacional Horse Summit, cujos protocolos formais foram assinados nesta quarta-feia, incluem a Presidência da República, o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura,

Florestas e Desenvolvimento Rural, a Ordem dos Médicos Veterinários, a Associação de Médicos

Veterinários Equinos, a Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano, a Federação

Equestre Portuguesa, a Coudelaria de Alter, a Start-Up Portugal, a EY (ex. Ernst & Young), a Câmara de

Comércio e Indústria Luso-Brasileira, a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, a Câmara de Comércio

Americana em Portugal, a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Sul Africana, a RTP, a Companhia das

Lezírias, Turismo Alentejo e Ribatejo, Vila Galé e Grupo A Matos Car.

O projeto tem um investimento aproximado de meio milhão de euros, diz o comunicado, “financiados pelos parceiros viabilizadores, Câmara Municipal de Alter, por via de candidatura ao Programa Valorizar, Turismo do Alentejo e Ribatejo e diversos patrocinadores e parceiros privados”, lê-se na nota.

“Com o apoio do programa Revive, iniciativa conjunta dos ministérios da Economia, Agricultura, Cultura e Finanças, a Companhia das Lezírias, a colaboração das autarquias e a coordenação do Turismo de Portugal, Alter do Chão promete ser um município-pivô numa estratégia mais abrangente do país de valorização e dignificação do Turismo Equestre em Portugal, com impactos significativos ao nível de visitantes de diversa proveniências, emprego e valor-marca do país – impactos atualmente em estudo pela consultora EY e que vão ser apresentados em Abril de 2020 no Alter International Horse Summit”, anuncia o comunicado enviado às redações.

Alter do Chão anunciou nesse comunicado a Alter International Horse Summit e quer integrar Turismo Equestre na oferta nacional.

“Num momento em que Portugal vive uma época de ouro no turismo, segmentos de nicho estratégicos como o turismo equestre podem ajudar a impulsionar ainda mais o fluxo turístico doméstico e internacional e a marca Portugal”, diz a entidade organizadora da cimeira.

Este é o mote por trás do lançamento do Alter International Horse Summit, “uma iniciativa inovadora e inédita apresentada pela Câmara Municipal de Alter do Chão no dia em que se inicia a Feira de S. Marcos 2019 e que, em Abril de 2020, promete trazer ao município do Alto Alentejo especialistas de referência nacional e internacional para discutir a Economia do Cavalo”, lê-se no comunicado da autarquia.

“O Alter International Horse Summit vai receber em Alter do Chão os maiores ‘experts do mundo equestre’, mas também conceituados economistas, empresários e ainda decisores políticos. O cavalo representa lazer, mas também saúde, turismo, desporto e, sem dúvida, economia e emprego”, adianta Francisco Reis, Presidente da Câmara de Alter do Chão.

Segundo acrescenta o edil de Alter do Chão, “este projeto vai contribuir para trazer maior centralidade e capacidade de inovação ao Alentejo, funcionando ainda como um exemplo e um pivô para outros municípios que celebram esta

tradição centenária.”

Pela sua natureza e tradição, Alter do Chão é um palco por excelência para o turismo equestre. “Referência no panorama desta arte desde o século XVIII, quando o Rei D. João V criou a Coudelaria de Alter e classificou a estirpe puro sangue lusitano Alter Real, esta localidade do Alto Alentejo é um paradigma de como é possível conciliar tradição, inovação, economia e novos mercados”, conclui o comunicado.