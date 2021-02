Alter Solutions vai contratar 200 profissionais para operação portuguesa em 2021

A consultora francesa Alter Solutions prevê contratar 200 novos profissionais este ano para reforçar a operação portuguesa, foi esta terça-feira anunciado. A consultora iniciou atividade em 2006, tendo entrado no mercado português em 2015. Atualmente, a Alter Solutions Portugal conta com mais de 375 trabalhadores, divididos entre os escritórios de Lisboa e do Porto.

Em comunicado, a consultora tecnológica adianta que vai procurar novos profissionais “nas áreas de DevOps, desenvolvimento mobile, ciência de dados, business intelligence, gestão de projetos, infraestruturas e quality assurance”. Além destas, a empresa quer reforçar as equipas de suporte á estrutura. Estas são as áreas que a empresa considera “chave para os próximos anos”.

O objetivo dos novos recrutamentos é aumentar a capacidade da operação da Alter Solutions, em Portugal. Isto porque a “crescente transformação digital das empresas, transversal a todos os sectores, e a contínua necessidade de profissionais qualificados nas tecnologias de informação” determinarão o futuro da operação nacional da Alter Solutions, segundo o chief operating officer da empresa em Portugal, Bernardo Estriga.

“Acreditamos que 2021 vai ser um ano determinante para dar continuidade ao posicionamento que temos vindo a afirmar junto dos nossos clientes”, acrescenta Bernardo Estriga. A grande aposta da Alter Solutions Portugal é o mercado internacional, que já representa 15% da operação.

No ano de 2020, apesar da pandemia, a tecnológica registou um crescimento de 25% do volume de negócios, para 13 milhões de euros, e conseguiu mais de 100 clientes ativos, em sectores como a banca, seguros e indústria.

“O ano de 2020 foi de adaptação das nossas práticas aos novos contextos que o mercado exige, sempre alinhadas com os objetivos estratégicos definidos para a empresa. Olhando para trás, podemos dizer que foi um ano muito positivo para a nossa atividade, ainda que altamente desafiante. Conseguimos angariar novos clientes, e iniciámos projetos muito estimulantes”, assegura Bernardo Estriga.