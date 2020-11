Altice Portugal “congratula-se” com esclarecimento da Anacom sobre preços das operadoras

A Altice Portugal confirmou esta terça-feira que o alegado aumento dos preços base nas ofertas triple play (pacote com Internet fixa, telefone fixo e serviço de televisão) por parte das operadoras de telecomunicações ficou esclarecido, depois de o regulador ter reconhecido o erro.

A dona da Meo “congratula-se” com esse esclarecimento público da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), que ontem acusou as empresas Altice, NOS e Vodafone de agravaram em 1 euro as suas ofertas neste tipo de pacotes para cerca de 31 euros, entre outubro e novembro, o que corresponde a uma subida de 3,3%.

“A situação mencionada no estranho comunicado ontem emitido pela Anacom, refere-se apenas a uma de entre várias dezenas de alterações de novas ofertas a novos clientes, normais e recorrentes num mercado concorrencial”, refere a Altice Portugal, em comunicado.

A Anacom havia criticado o suposto aumento dos preços do trio de operadoras “ao mesmo tempo e na mesma proporção, muito superior à taxa de inflação” num pacote de serviços convergentes que é subscrito “por cerca de 1,7 milhões de clientes em Portugal”, o que representa cerca de 40% do total de subscritores no país.

“Não podemos porém deixar de lamentar que, numa primeira comunicação, a Anacom tenha vindo a induzir os portugueses em erro, tentando uma vez mais denegrir o Setor das Comunicações”, conclui a telecom liderada por Alexandre Fonseca.