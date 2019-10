Altice quer sair dos gabinetes para chegar aos territórios

“Proximidade às pessoas e ao território e não nos gabinetes em Lisboa” é uma das prioridades da Altice, disse Alcino Lavrador, diretor-geral da Altice Labs no âmbito do seminário ‘Inovação como estímulo para o desenvolvimento da Região Centro’, terceira conferência do Ciclo Portugal Inteiro, organizada pelo Jornal Económico e pela Altice.

Só dessa forma, afirmou, é possível encontrar a zona de encontro entre a inovação, o conhecimento e a sua disseminação – de outra forma insuficiente para constituir um dos motores de desenvolvimento.

Alcino Lavrador revelou que a Altice investiu 86 milhões de euros no conhecimento e investigação – muitos deles na Altice Labs – ao longo de 2018, o que a coloca numa posição de máximo relevo em termos nacionais.

O diretor-geral da Altice Labs afirmou ainda que a empresa foi considerada a melhor empresa nacional, o que levou os seus responsáveis a lançar diversos prémios que transmitam essa categoria à própria sociedade.

“As estratégias de mercado têm que ser revistas”, alertou, “sempre alinhadas com as mais recentes tendência digitais – e só dessa forma será possível fazer o encontro entre todas as valências do conhecimento.